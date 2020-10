Tabárez respaldó al VAR y respondió a las críticas chilenas: "Nosotros tratamos de no hacer eso, tampoco cuando nos perjudican"

El polémico arbitraje de Eber Aquino en el triunfo por 2-1 de Uruguay sobre Chile se ha tomado la agenda. El entrenador de la "Celeste", Óscar Washington Tabárez, no evadió el tema en la conferencia de prensa que ofreció este viernes.

Consultado por las airadas reacciones de referentes de la "Roja", como Claudio Bravo y Gary Medel, indicó que las respeta, pero no las comparte. "No puedo ahondar sobre expresiones, sentimientos o posturas de otras personas, nosotros tratamos de no hacer eso, nunca opinamos. Más allá de que sean justas o injustas, son siempre opinables. Tenemos la postura de no hablar, cuando nos perjudicaron, tampoco. Yo acepto lo que suceda, hay que respetarlo", expresó.

Claudio Bravo, Gary Medel y Jorge Valdivia mostraron todo su enojo con el VAR tras la derrota de Chile Los cracks de la Roja no dejaron pasar los cobros del Eber Aquino que le dieron el triunfo a los uruguayos, con un penal en contra y uno no cobrado a favor.

Respecto al funcionamiento del VAR, el "Maestro" pidió no cuestionarlo cada vez que alguien se considere afectado. "Obviamente, el deseo es mejorarlo permanentemente, pero no se debería encontrar cualquier ocasión en la que uno se siente perjudicado para hacer una revolución. Nosotros no lo hacemos", agregó.