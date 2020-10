Guerra de goles: Brasil vapuleó a Perú con un inspirado Neymar

Brasil consiguió su segunda victoria en el comienzo de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, luego que este martes apabullara a Perú por 4-2, en partido jugado en el estadio Nacional de Lima, en el marco de la segunda jornada.

Neymar marcó a los 28 minutos, de penal, a los 83, de penal, y a los 90+4, mientras que Richarlison se encargó del otro gol a los 64. Por Perú anotaron André Carrillo (6') y Renato Tapia (58').

Los peruanos terminaron con diez jugadores en el campo, tras la expulsión del defensa central Carlos Zambrano.

Con la conducción del árbitro chileno Julio Bascuñán, los equipos formaron de la siguiente manera:

Perú: P. Gallese; L. Advíndula, C. Zambrano, L. Abram, M. Trauco; R. Tapia (90’, C. Cueva); A. Carrillo, P. Aquino, Y. Yotún, C. González (90+1, M. Araujo); J. Farfán (90+7, A. Polo). DT: Ricardo Gareca.

Expulsado: 86’, C. Cáceda (suplente); 89’, C. Zambrano.

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos (12’, Rodrigo Caio), Tiago Silva, Renan Lodi (69, Alex Telles); Douglas Luiz, Casemiro, Coutinho (69, Everton Souza Soares); Richarlison, Firmino (69, Everton Ribeiro) y Neymar. DT: Tite.