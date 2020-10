Iván Valenciano: “Tuve que tragarme mis palabras cuando dije que Chile era un equipo envejecido”

Iván René Valenciano hoy oficia como analista de fútbol en la radio y televisión colombiana, lugar al que llegó catapultado por su calidad como futbolista. Segundo máximo anotador en toda la historia del fútbol profesional colombiano con 217 goles, y máximo anotador del Junior de Barranquilla, con 158 conquistas, “El Bombardero” fue mundialista con los cafetaleros en Estados Unidos 1994 y, en su paso por el seleccionado, sabe lo que representa jugar en el estadio Nacional de Santiago con una exigencia como las Clasificatorias de por medio.

Para el duelo de esta noche, Valenciano cree que Chile tiene en Reinaldo Rueda una ventaja: un técnico que conoce muy bien al rival, estudioso y que tiene el partido de la Copa América del año pasado como referencia, donde la “Roja” pudo ganar antes de los penales, como finalmente ocurrió.

Tras la primera fecha, ¿se ve algún equipo que asome con cierta ventaja en estas Clasificatorias?

—No, uno ve a los jugadores que tienen, y uno sabe más o menos qué se puede esperar y a lo que juegan los diferentes equipos. Pero después de ver lo que pasó en la Champions League, en juegos a un solo partido, donde sale campeón el Bayern Munich siendo el más regular, por sobre equipos como el Lyon, el Leipzig o el París Saint-Germain… En esta Eliminatoria hay que esperar favoritismo de los de siempre, por el peso de sus individualidades. Pero sacará ventaja el que mejor haga las cosas.

Luego de los primeros partidos, ¿siente que cambia mucho el escenario con los estadios vacíos? ¿será una ventaja eso hoy para Colombia?

—Para mí, no cambia nada. Jugar sin público no hace ni más fuerte al local ni más débil al visitante. Se equipara un poco en lo futbolístico porque la hinchada empuja pero no hace los goles ni hace que el equipo juegue bien. No creo que pese no tener público, va a pesar que no tengas un buen rendimiento y que tus jugadores no anden, individualmente, bien. ¿Pesará mucho la ausencia de David Ospina en el arco colombiano?

—Sin duda, es una baja sensible, más aún considerando que se trata de un puesto donde la experiencia cuenta. David es un arquero que, cuando necesita aparecer, aparece. Para mí, es uno de los jugadores más importantes de nuestra selección, y ayuda a que el equipo esté por encima de los demás. El que no esté va a influir en lo que pueda ser el resultado. Nosotros le decimos “San David”, porque siempre aparece a tiempo para salvar a Colombia…

¿Siente que Chile es un equipo que ha perdido potencial, con una generación que juega su última Clasificatoria luego de una seguidilla de éxitos?

—Tuve que tragarme mis palabras en la Copa América de Brasil del año pasado, cuando dije que Chile era un equipo envejecido, y que seguramente le iba a costar en ese torneo. Y terminó siendo mejor que nuestra selección. Entonces, hoy, creo que hay que rectificar esa parte y decir que tiene un entrenador como Reinaldo Rueda, quien va haciendo un recambio y que es especialista en esa circunstancia, en mezclar jugadores jóvenes con veteranos. Reinaldo tiene esa capacidad y por eso, para mí, Chile es una de las selecciones fuertes y candidatas a clasificar al Mundial.

¿Qué le parecieron los estrenos de Colombia y Chile en las Clasificatorias? Venezuela parece no haber sido una prueba dura, mientras que la “Roja” da la impresión de haber hecho más de lo previsto en Uruguay…

—Chile hizo un gran partido, jugó muy bien. Muchos dudaban de su capacidad, pero creo, como ya decía, que es uno de los candidatos a conseguir un boleto a la Copa del Mundo.