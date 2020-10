¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú y Venezuela por la fecha 3 y 4 de las clasificatorias?

Luego del empate 2-2 entre la Selección Chilena y Colombia, la Roja volverá en noviembre a disputar la tercera y cuarta fecha de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

En primera instancia, los dirigidos de Reinaldo Rueda recibirán a Perú el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Para esa misma jornada en tanto se medirán Argentina vs. Paraguay, Colombia vs. Uruguay, Bolivia vs. Ecuador y Brasil vs. Venezuela.

En la siguiente fecha, la Roja visitará el martes 17 a Venezuela, buscando sumar sus primeros puntos como forastero.

En la misma jornada Perú recibirá a Argentina, Ecuador será local ante Colombia, Paraguay jugará en casa ante Bolivia y el en partido de la fecha, Uruguay será anfitrión ante Brasil.

Cabe mencionar que todavía no está definido los horarios para la tercera y cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas.