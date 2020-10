Hernán Caputto lamentó el juego de la U ante Antofagasta: "No fuimos consistentes durante el partido"

Hernán Caputto no escondió su enojo tras la derrota de Universidad de Chile 1-0 ante Deportes Antofagasta, la tercera derrota consecutiva de la U como visitante en el Campeonato Nacional.

Los azules sorprendieron con un planteamiento con cuatro volantes centrales, dejando solo en delantera a Joaquín Larrivey, algo que fue cuestionado como una idea de juego conservadora. Pero el estratega de los estudiantiles señaló trabajar todo lo contrario.

"Trabajamos el partido para presionar constantemente al rival, pero no fuimos consistentes en el partido", dijo el entrenador después de la derrota y señaló que "por supuesto que no me quedo satisfecho, uno siempre quiere más. Tenemos que mejorar".

El técnico de los laicos fue enfático que "siempre intentamos jugar como queremos, pero a veces no se da", aunque agregó que en líneas generales "fue un partido bastante parejo".

Hernán Caputto también lamentó la expulsión de Diego Carrasco, ya que "es muy imperioso terminar con 11 jugadores", además que el plantel "necesita más variantes, principalmente en ofensiva".

