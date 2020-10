Osama Vinladen es el "gran nombre" con el que se reforzó Unión Comercio de Perú

Osama Vindalen Jiménez será el nuevo refuerzo de Unión Comercio de la Liga 2 de Perú y, lejos de causar revuelo en materia deportiva o económica, claramente llamó la atención del mundo entero por su curioso nombre.

El volante peruano de 18 años tiene el mismo nombre que el reconocido terrorista Osama Bin Laden, quien murió en mayo de 2011 y fue fundador de Al Qaeda, además de ser el responsable del ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en World Trade Center.

¡Insólito! Osama Bin Laden apareció entre "el público" del estadio Elland Road del Leeds United ¿Habrá sido hincha de ese equipo? En la foto sale con una leve sonrisa.

Osama Vinladen logró notoriedad cuando fue nominado a la Sub 15 de Perú en 2017 y en una entrevista concedida al sitio Depor confirmó que no se cambiaría el nombre. "Lo he pensado mejor y no tiene nada de malo llevar este. Prefiero concentrarme en mi futuro como futbolista", aseguró a dicho medio.

El jugador que tiene de ídolo a Juan Román Riquelme fue formado en los poderosos de Alto Mayo y pese a haber tenido ofrecimientos para partir a Sporting Cristal hace un tiempo, prefirió quedarse en el club para firmar su primer contrato profesional y tratar se subir a la primera división.

Osama Vinladen Jiménez es el nuevo refuerzo de Unión Comercio:

#ELPODEROSODELALTOMAYO⚽️👏💪💯 Posted by Unión Comercio on Saturday, October 3, 2020