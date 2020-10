La "Generación Perdida" que tiene a la Roja sin ruedas delanteras de recambio

2007 fue un año que marcó la historia del fútbol chileno. En el Mundial Sub 20 de Canadá, la Roja de José Sulantay alcanzó el tercer puesto, con un grupo que sería la base de la “Generación Dorada”, bicampeona de América y presente en dos citas planetarias.

Seis años después, nuestro país volvería a un torneo ecuménico de la categoría. De la mano de Mario Salas, clasificó a Turquía 2013, tras una gran actuación en el Sudamericano de Argentina.

Era la generación llamada a relevar a la de Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y compañía. Con variantes ofensivas que prometían, parecía que tendríamos asistencias y goles para rato.

Alexis Sánchez le manda un mensaje a la ANFP: "Debe mejorar el trabajo con los jóvenes, porque no veo a ninguno" El goleador histórico de la Selección criticó la falta de recambio e inversión. Sobre el partido, lamentó los goles en último minuto.

Sin embargo, esos buenos augurios no se han hecho realidad, por lo menos de mitad de cancha hacia arriba. Así lo reflejan los números de los delanteros de ese proceso encabezado por el “Comandante”, ya que entre Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez, Diego Rubio y Felipe Mora todavía no logran convertir un gol oficial por la selección adulta, pese a que los cuatro han contado con oportunidades de Reinaldo Rueda, a quien no le queda otra que seguir alineando a Eduardo Vargas en los partidos por los puntos.

Tampoco los extremos se han consolidado como opciones válidas para “Rei”, a pesar de que también fueron probados. Christian Bravo y Cristián Cuevas han sido nominados por el colombiano, pero -en los momentos de la verdad- éste se ha inclinado por José Pedro Fuenzalida, mientras que Nicolás Maturana estuvo en alguna lista de Juan Antonio Pizzi, aunque no debutó.

En cuanto a la zona creativa, Bryan Rabello estaba llamado a ser la manija futura de la Roja, pero se perdió en el camino y ni siquiera ha sido considerado por el caleño. Diego Rojas, quien jugó dos sudamericanos, era otro de los proyectables, pero hoy defiende a Deportes Valdivia.

¿El vaso medio lleno? Brayan Cortés y Claudio Baeza, dos que respondieron en esta doble fecha Fifa, formaron parte de ese equipo.

La zona ofensiva de la Roja Sub 20 de Salas

Volantes creativos

Bryan Rabello

PJ: 5

G: 0

Diego Rojas*

PJ: 0

G: 0

Extremos

Christian Bravo

PJ: 2

G: 0

Cristián Cuevas

PJ: 1

G: 0

Nicolás Maturana

PJ: 0

G: 0

Centrodelanteros

Nicolás Castillo

PJ: 24

G: 3 (los tres en amistosos)

Ángelo Henríquez

PJ: 12

G: 2 (los dos en amistosos)

Diego Rubio*

PJ: 9

G: 0

Felipe Mora

PJ: 5

G: 1 (en amistoso)

*Estuvo en el Sudamericano Sub 20 de Argentina 2013, pero no en el Mundial de Turquía, por lesión.

**No estuvo en el Sudamericano, pero sí en el Mundial.

Fuente: Solofutbol.cl