Robinho no seguirá en Santos debido al caso de violación por el que fue condenado en Italia

Robinho volvió a Santos como un gran ídolo para cerrar su carrera en el club que lo formó y lo llevó al estrellato, pero el contrato no duró más de 10 días. Es que de mutuo acuerdo le pusieron fin para que el delantero se enfoque en la acusación de violación en su contra.

El astro brasileño no alcanzó a disputar ningún partido con la escuadra paulista y ahora "se concentrará exclusivamente en su defensa en el proceso que se lleva a cabo en Italia", informó el club por medio de un escueto comunicado de prensa.

"Santos y el deportista Robinho informan que, en mutuo acuerdo, resuelven dar por terminado el contrato firmado el pasado 10 de octubre", complementa la misiva, dando cierre al breve paso que estuvo marcado por las fuertes protestas de movimientos feministas.

Cabe recordar que el 23 de noviembre de 2017, el ex Real Madrid y Milan, fue condenado por un tribunal italiano a 9 años de cárcel por el delito de violación. El hecho ocurrió el año 2013, cuando el ariete jugaba precisamente en la escuadra rossonera. Luego de un paso por Brasil y Turquía, el futbolista se enfocará en su defensa, ya que asegura ser inocente.

NOTA À IMPRENSA

O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020