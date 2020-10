Violencia contra la mujer en el deporte: no más abusos, acoso ni maltrato prometen la ANFP y ministra Mónica Zalaquett

El presidente de la ANFP, Pablo Milad; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y varias parlamentarias encabezaron hoy el lanzamiento de la mesa técnica que tratará la violencia contra la mujeren el deporte.

Con el fin de trabajar en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer e idear acciones concretas respecto de dicha situación, los distintos actores de la actualidad deportiva del país sostuvieron su primera sesión, en la que se comunicaron los objetivos y se presentaron las metodologías con que se pretende prevenir todo tipo de violencia contra la mujer en el ámbito deportivo nacional.

Además, la mesa de trabajo de la ANFP contra la violencia tiene por objetivo definir pautas y protocolos de acción para abordar situaciones de violencia intrafamiliar que involucren a deportistas. En una de las primeros encuentros, se plenateó la idea de prohibir la contratación de futbolistas condenados por violencia intrafamiliar.

No más violencia contra la mujer en el deporte

Tras la reunión, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, agradeció a las autoridades por la invitación y reiteró el compromiso del fútbol chileno con estas materias.

"Buscamos la no discriminación. No más abusos, no más acoso, no más maltratos contra la mujer. El fútbol no está alejado de situaciones extremas que vamos a trabajar en muchos aspectos, principalmente en lo formativo y en la interacción con la mujer, en que la ANFP está formando la unidad de buenas prácticas, no discriminación y equidad. El fútbol es una actividad muy significativa desde el punto de vista social y trasciende más allá de una cancha", manifestó la ex autoridad de Gobierno.

La agenda de esta mesa de trabajo consigna tres sesiones más, en las que se expondrán casos, metodología de acción y la entrega de un informe con hallazgos y conclusiones.