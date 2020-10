Niemann ratifica en Las Vegas que lo suyo está lejos de ser suerte: logró su Top 10 número 13

Desde que Joaquín Niemann está instalado de lleno en la élite del golf mundial, es decir, en el PGA Tour, no ha dejado pasar mucho tiempo para estar metido en la pelea alta de un torneo. Su regularidad queda demostrada en el número de veces que ha terminado en el Top 10 en sus tres temporadas, con cuatro en cada una de las campañas 2018, 2019 y 2020.

Hoy, ya compitiendo en el curso 2021 del prestigioso circuito estadounidense, sumó su primera presencia entre los 10 mejores en apenas su tercer certamen, tras haber finalizado 23º en el US Open y 13º en el Shriners Hospitals for Children Open. Este domingo, en The CJ Cup @ Shadow Creek, en Las Vegas, remató sexto, gracias a una impecable última ronda.

El golfista chileno prácticamente no tuvo errores en el recorrido final. Sin bogeys, hizo seis birdies, que le permitieron firmar una tarjeta de 66 golpes (-6) en la vuelta de cierre, su mejor del evento.

Marcelo Ríos anuncia que viene a votar por el "Rechazo" en el Plebiscito El exnúmero uno del tenis viajará desde Miami para emitir su voto, aunque no tiene mucha fe en lo que saldrá del proceso constituyente.

“Joaking” logró bajarse en las banderas 6, 7, 10, 11, 16 y 18. Con ello, superó su performance del viernes, cuando completó 68 palos (-4).

Así, concluyó el campeonato en Nevada con un score acumulado de 275 impactos (-13). Como de costumbre, sólo fue superado por jugadores de habla inglesa, todos bastante mayores que él.

Este lunes, “Joaco” alcanzará su posición más elevada en el ranking planetario, luego de haber arrancado la semana en el 46º puesto. Su ubicación se asemejará más a su verdadero estatus en el tour, donde ya no es sorpresa verlo batallando arriba con los más reputados exponentes de este deporte.

El jueves, Niemann volverá a la acción en The Zozo Championship, en California. Ahí, el defensor del título será un tal Tiger Woods, quien lo ganó el año pasado, en Japón