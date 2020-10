Zlatan, ¿te olvidaste de Vidal?: "Milán nunca tuvo un rey, tienen un dios"

Zlatan Ibrahimovic fue la figura excluyente del "Derby della Madonnina". El delantero sueco se mandó un doblete en el triunfo por 2-1 del Milan sobre el Inter, que tuvo al "King" Arturo Vidal como titular y siendo reemplazado por Alexis Sánchez a los 83 minutos.

En su estilo, el escandinavo publicó un posteo en Twitter ensalzando su propia figura. El mensaje refleja fielmente su personalidad.

"Milán nunca tuvo un rey, tienen un dios", escribió el atacante. Con sus dos goles, el jugador de 39 años suma cuatro tantos en la actual Serie A, demostrando que sigue vigente.

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020