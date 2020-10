Gary Medel vota apruebo: "Es el mejor camino para que el país mejore"

Gary Medel mostró su apoyo para cambiar la Constitución y aseguró que vota apruebo porque "es el mejor camino para que mejore el país", a menos de una semana del plebiscito constitucional.

"Yo apruebo, porque creo que es el mejor camino para que mejore el país y cambien las cosas que llevan años mal", dijo el capitán de la selección chilena, dando como ejemplo de cosas a cambiar "pensiones dignas, salud, educación, etc".

Marcelo Ríos anuncia que viene a votar por el "Rechazo" en el Plebiscito El exnúmero uno del tenis viajará desde Miami para emitir su voto, aunque no tiene mucha fe en lo que saldrá del proceso constituyente.

El jugador del Bologna de Italia salió al paso de sus críticos, luego que le diera "me gusta" en una publicación a Marcelo Ríos, cuando manifestó su posición de viajar a Chile y votar rechazo. "Le puse me gusta al Chinito porque me parece claro en su postura", dijo el volante.

El formado en Universidad Católica escribió en su cuenta de Instagram una declaración "para los que andan especulando", aclarando su postura y dando un mensaje de unidad en el país.

"Independiente de quien gane, hay que trabajar por el país desde el lunes", escribió Medel y cerró asegurando que "entiendo que que hay otros que piensen distintos. Somos un solo país y debemos ser tolerantes".

Mira la declaración completa de Gary Medel: