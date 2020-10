Gustavo Quinteros y la eliminación de Colo Colo: "Nos faltó fútbol, no tuvimos la capacidad, no nos asociamos"

La derrota de Colo Colo 1-0 ante Jorge Wilstermann fue un duro golpe para el equipo, no solo porque los dejó fuera de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, sino porque también ahondó la crisis futbolística y el mal juego del Cacique.

Para Gustavo Quinteros al equipo "le faltó fútbol, más situaciones claras, no tuvimos la capacidad, no nos asociamos. Nos faltaron los últimos pases, llegábamos hasta tres cuartos de cancha con facilidad, pero no pudimos terminar bien las jugadas".

El estratega argentino-boliviano, eso sí, señaló que los albos fueron superiores, pero "no tuvimos claridad, nos faltó el último pase, el último centro" y agregó que "tuvimos mucho la pelota, pero no le hicimos daño al rival".

Sobre el ingreso de Nicolás Blandi y Javier Parraguez al mismo tiempo, el técnico señaló que "buqué cambiar la fórmula, porque no teníamos muchas posibilidades de gol y tuvimos dos cabezazos".

"Asumo la responsabilidad de la derrota. Tenemos un un trabajo muy duro, complicado, de poder revertir una situación adversa, pero lo único que queda es levantar anímicamente para que esto no vuelva a suceder", agregó el entrenador.

Finalmente, Quinteros fue enfático en que ahora "hay que preparase en lo físico, luego en lo ánimo y después en lo futbolístico", pero aseguró que "vamos a conseguir que el equipo juegue bien y logre hacerse fuerte. Hay que mejorar en el torneo local y tratar de salir de donde estamos".