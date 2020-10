El emotivo tuiteo de Marcelo Barticciotto tras triunfo del Apruebo en plebiscito

El ex delantero de Colo Colo Marcelo Barticciotto se ganó los aplausos en redes sociales tras su emotivo tuiteo luego del triunfo del Apruebo en el plebiscito.

El campeón de la Copa Libertadores con el Cacique en 1991 utilizó su cuenta de Twitter la noche del domingo, en donde relató sus sensaciones luego del plebiscito.

Portada de Página 12 por triunfo del Apruebo se transforma en un fenómeno "Viva Chile, mierda". Ese es el título del medio argentino, que da cuenta de la maratónica jornada de este domingo 25 de octubre.

"No nací acá, no crecí acá, no me crie acá, no fui al colegio acá, llegué a los 21 años y empecé a conocer a éste país, lo hice mío", señaló.

"Conocí su historia, empecé a querer a su gente, a su pueblo, y supe que nada justifica una dictadura, y que no no deben quedar vestigios de ella ACC", remató Barticciotto.

