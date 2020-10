Jorge Valdivia no se guardó nada contra Harold Mayne-Nicholls: "Vive de contratar a un entrenador exitoso hace 10 años"

Jorge Valdivia aprovechó el caso de Matías Zaldivia para criticar a Blanco y Negro y, en especial, a Harold Mayne-Nicholls, asegurando que "vive de haber contratado a un entrenador exitoso hace 10 años".

Luego que Blanco y Negro compartiera un comunicado explicando que las operaciones del defensa central seguirán siendo en la misma clínica y bajo los cuidados de los médicos del club, el Mago se lanzó con todo contra la concesionaria.

"Uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado y hay otros que pasan piola", comenzó diciendo sobre Alejandro Paul, gerente general de la SA, para luego apuntar sus dardos al ex presidente de la ANFP.

Valdivia señaló que "hay uno que vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no sé que habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo", haciendo referencia a Marcelo Bielsa y su llegada a la selección chilena.

Además, el formado en Colo Colo se preguntó "por qué tanta fuerza ese señor dentro de la institución no teniendo nada para sustentarse en el tiempo" y agregó que solo "le ofrece amistad a algunos sectores del periodismo. No he visto pedir la salida de ese señor siendo igual o más responsable que el resto. Cola larga".

Finalmente, el volante de Mazatlan le respondió a un seguidor, el cual aseguró que "alcanzaste a arrancar para no contaminante". El mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 aseguró que el hincha se equivocó, ya que "me culparon de mi salida, pero el tiempo a todos nos pone en su lugar".

