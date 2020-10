Pellegrini reveló episodio clave de su ruptura con Riquelme en Villarreal

El director técnico chileno Manuel Pellegrini, actualmente al mando del Real Betis de la primera división de España, recordó la ruptura que sufrió con el argentino Juan Román Riquelme en Villarreal y reveló un episodio clave de aquel quiebre que se produjo durante la temporada 2006-2007.

"La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo influía en el equipo. Cuando estaba realmente comprometido era enorme", expresó el "Ingeniero" en conversación con Jorge Valdano.

El ex Boca Juniors, fue dirigido por Manuel Pellegrini entre 2004 y 2006 en Villarreal. / AP Images

En un adelanto de la entrevista que se estrenará mañana miércoles en el programa "Universo Valdano", Pellegrini desclasificó un diálogo que tuvo con el presidente del Villarreal, Fernando Roig, sobre la situación de Riquelme en el club.

"Yo le ofrecí siempre… 'Presidente, si usted quiere, me voy. Y Román se queda, no hay ningún problema'. Entonces, al día siguiente, finiquitó con Román y lo vendió a Boca Juniors y me dijo: 'Aquí en la institución mandó yo, en el momento que un jugador mande más que el presidente, mi club se acaba"", sostuvo el DT chileno.

"No me arrepiento"

Aunque nunca se han dado a conocer los detalles que llevaron a Manuel Pellegrini a apartar de su plantel a Juan Román Riquelme durante la temporada 2006-2007, lo que detonó el quiebre de la relación y la posterior salida del jugador a Boca Juniors, a fines del año pasado el propio Pellegrini apuntó a problemas de madurez del ex crack argentino.

"Hoy tomaría la misma decisión, no me arrepiento", dijo a fines de 2019 Manuel Pellegrini en entrevista con Radio Mirte y agregó que "con Juan Román vivimos una época inolvidable en Villarreal, que será difícil que ese club lo pueda repetir. Fue siempre un gran jugador, pero quizá en ese momento un poquito la falta de madurez no le permitió seguir en Europa. Yo como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para la institución, pero siempre lamenté mucho no haber podido arreglar la situación con él", dijo.