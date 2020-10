Yonathan Andía, el "Cachorro" de Unión La Calera: "Era medio pichanga, me mandaba hartos condoros, pero ya aprendí la lección"

Hace tres años, Yonathan Andía jugaba en la Tercera División, en Deportes Limache. Por ese entonces nació su hija y recibió el llamado de Víctor Rivero para sumarse a Unión La Calera.

Hoy, con 28 "primaveras", es una de las figuras de los “cementeros”, así lo demuestra su reciente llamado a la Selección para la pasada fecha doble de las Clasificatorias. Puntero del Campeonato Nacional y vivo en la Copa Sudamericana, donde el equipo de Juan Pablo Vojvoda recibe hoy al Tolima de Colombia, el “Cachorro” avisa que darán pelea en ambos frentes.

¿Qué saben del Tolima?

La verdad es que poco, pero es un equipo físico, va a ser un partido muy duro.

Hablando con un periodista colombiano, me dijo que llegan prendidos. Vienen punteros…

Igual que nosotros, estamos en las mismas condiciones. Va a ser un lindo partido, como todos los de la Copa.

Ya dejaron fuera al Fluminense y no aparecen brasileños ni argentinos hasta las semifinales. ¿Se empiezan a ilusionar?

Sí, pero paso a paso igual. Todos los partidos de la Copa van a ser difíciles, todos se van a jugar la vida, pero no nos tocaron brasileños ni argentinos, que creo que son los más fuertes, así que se abre un poquito el cuadro. Estamos tranquilos y mentalizados en pasar de fase.

Y en el torneo local, ¿se esperaban estar punteros a estas alturas? ¿Empieza a picar el bichito de pelear el título?

Sí, desde que empezamos el torneo, queremos pelearlo. Ésa fue nuestra meta y estamos ahí, así que esperamos seguir ganando, porque está muy competitivo. Queremos pelear en los dos frentes, Campeonato Nacional y Sudamericana.

¿Cómo ves al plantel, que tiene una mezcla de argentinos, uno por línea, y chilenos que están siendo citados a la Selección?

Los argentinos son muy buenos jugadores, refuerzos de calidad, y los chilenos también, todos en un buen nivel. La base de nosotros es el compromiso, estamos todos comprometidos en pos de los objetivos. No resalta tanto el individualismo, sino siempre el compañerismo.

¿Y a Vojvoda qué papel le asignas?

Es un líder, nos da todas las herramientas para los partidos, para que podamos desenvolvernos bien. Ha hecho un buen trabajo, tiene mucho mérito. Es bien profesional, está en todos los detalles, es muy preocupado de los jugadores, así que nos da la confianza suficiente para rendir.

¿Cómo te tomó el llamado a la Selección para la primera fecha doble de las Clasificatorias?

Muy feliz y motivado a la vez, para seguir haciendo las cosas bien y yendo a la Selección. Es lo más hermoso estar ahí, poder compartir con jugadores de mucha calidad, para aprender y, después, plasmarlo dentro de la cancha.

Unión La Calera

Hace rato el nombre de Yonathan Andía venía tocando la puerta de la Selección y ahora pudiste compartir con todos esos cracks…

Claro, hace rato veníamos raspando, gracias a Dios me pudieron llamar. Más allá de lo futbolístico, rescato lo personal, como personas son un “7”, me sorprendieron gratamente todos los jugadores, hay muy buena onda, buen grupo. Me sentí muy cómodo, como uno más.

Para quienes juegan en tu posición, Isla es un referente, ¿no?

Obviamente. Isla es un jugadorazo. Siempre se ha mantenido en un buen nivel. Lo conocí e intenté aprender cosas de él, lo que hacía, movimientos, para poder llevarlos a mi juego.

¿Qué cambió desde el 2018 en adelante, que te pegaste un salto de calidad? Hace tres años estabas jugando en la Tercera División y ahora estás en la Selección…

Todo fue mental, pensar que me la podía. Gracias a Dios, se me abrieron las puertas y supe aprovecharlo. Más allá de llegar a un lugar, hay que saber mantenerse a buen nivel, con trabajo y mentalidad ganadora. Hay que seguir, para lograr grandes cosas, tanto en La Calera como en la Selección.

¿Y ese cambio de mentalidad fue producto de algo?

Fue un conjunto de cosas. En ese tiempo nació mi hija, me motivó y me dio un impulso extra. Justo me llegó la posibilidad de La Calera y me jugué la vida. Sentí que podía, que no estaba lejos y, con el tiempo, fui adquiriendo más cosas. Cambié de mentalidad tanto dentro como fuera de la cancha, para cuidarme y ser un futbolista íntegro. Eso me ha retribuido de buena manera.

¿Hay un mea culpa de Yonathan Andía por esa despertada un poco tarde?

Sinceramente, quizá no le había tomado el peso a mis cualidades como jugador. Se podría decir que era medio pichanga, no le tomé nunca el peso, hasta que me llegó la oportunidad de La Calera. Ahí me di cuenta de que un futbolista tiene que cuidarse dentro y fuera de la cancha. Ya aprendí la lección, quizá un poco tarde, pero nunca es tarde para seguir aprendiendo cosas.

¿Te mandaste muchos condoros antes?

Sí, me mandaba hartos condoros jajajá. La verdad es que era un poquito desordenado, pero ya aprendí la lección.

La última, ¿por qué te dicen “Cachorro”?

De chico me decían así. En mi familia somos de apellido León, no es por un perro ni nada de eso.

CV de Yonathan Andía León