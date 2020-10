Escándalo en el Real Madrid: captan a Benzema acusando que "Vinícius Junior juega contra nosotros"

Escándalo total en la interna del Real Madrid, luego que durante el duelo por Champions League ante Borussia Monchengladbach, las cámaras del pasillo del estadio captaran al delantero Karim Benzema pidiéndole a un compañero derechamente que no le entregara el balón a su compañero de ataque Vinícius Junior.

Según se pudo escuchar en el audio captado en el entretiempo, Benzema le pidió en francés a su compañero el lateral izquierdo Ferland Mendy, que en su banda no se asociara con Vinícius porque consideraba que prácticamente estaba jugando para el rival.

"Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con Vinícus. Madre mía, parece que está jugando contra nosotros", aseguró el delantero francés al referirse a la cantidad de balones que había perdido el brasileño durante el encuentro.

Finalmente, el conjunto merengue rescató un agónico empate 2-2 desde Alemania gracias a las anotaciones del propio Benzemá a los 86' y Casemiro a los 90+2'.

Unbelievable.

Benzema at half time saying to Mendy “not to pass the ball to Vinicius, I swear on my mother, he’s playing against us”.

There will be consequences pic.twitter.com/YeqdJT06Ok

