No va más: Mario Salas no seguirá en Alianza Lima tras una pésima campaña

Mario Salas no va más en Alianza Lima. El entrenador chileno anunció luego de la sexta derrota consecutiva que "la presión y los resultados nos están jugando en contra", pero aseguró que "no me iré".

Eso sí, según señaló el portal peruano Depor, el Fondo Blanquiazul no comparte las intenciones de Salas, quienes se reunieron tras el partido con Deportivo Municipal, que le ganó al equipo de la capital 2-1. Aseguran que debe haber un cambio de timón.

Mario Salas se sigue hundiendo en Perú: suma su sexta derrota en línea y peligra su continuidad El "Comandante" volvió a sufrir una caída con Alianza Lima. Esta vez su equipo perdió 2-1 como local ante Deportivo Municipal.

Desde que llegó el chileno a la banca aliancista dirigió 20 partidos, logrando solo tres triunfos, ocho empates y nueve derrotas, de las cuáles las últimas seis fueron de manera consecutiva.

Además, el equipo quedó en el último lugar de la Copa Libertadores logrando una sola unidad, en un empate como local ante Estudiantes de Mérida. En el torneo local, en tanto, terminó el Apertura en el puesto 12, mientras que en el Clausura marcha último con cero puntos en dos encuentros.

Daniel Ahmed y Jaime Duarte serán quienes tomen las riendas del equipo para los próximos partidos, a la espera que la dirigencia de la escuadra íntima anuncie un nuevo estratega.