Nuevo refuerzo de Colo Colo: "Me causó mucha gracia que me pusieran Freddy Turbina y Roberto Manflinfla"

La presentación del nuevo refuerzo de Colo Colo, el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón, fue tan relajada como ahora lo permite el sistema telemático, con los reporteros a distancia y el jugador adueñado de la situación.

Esta vez, la actitud relajada del charrúa permitió que los reporteros le jugaran una broma tan antigua como las grabadoras con cinta que usaban los viejos periodistas deportivos. La costumbre es adosarle al futbolista un apodo que desconoce y preguntarle cómo se siente con el citado sobrenombre.

De ese modo, la consulta sobre cómo se sentía y los supuestos apodos que ya la habrían puesto los compañeros en el camarín fue lo que provocó más risas entre los participantes en la conferencia del refuerzo.

"Yo recalco el cariño de los hinchas, la buena energia y la buena vibra. Soy un tipo que todo me lo tomo con alegría y el momento que me pusieron Freddy Turbina y Roberto Manflinfla me causó mucha gracia", respondió Falcón, sin entender demasiado la connotación del segundo juego de palabras.

Pero, con la misma buena onda, siguió adelante: "Me hizo mucha gracia y sé que es con respeto; es una muestra de que el hincha confia y quiere lo mejor para mí. La verdad, no los conocía, pero me gustaron los apodos", recalcó el uruguayo.

En todo caso, no es la primera anécdota del nuevo zaguero de Colo Colo. Y es que para llegar a Chile debió subirse al avión que trajao al país a Huachipato luego de perder por 3-1 en su visita a Fénix de Uruguay. De ese modo, el defensor Maximiliano Falcón llegó a Chile en el mismo vuelo del cuadro de Talcahuano, que aterrizó en la Región del Bío Bío cerca de las 3 de la madrugada del jueves. Y luego siguió a su destino en la capital.

El jugador Maximiliano Falcón ya puede debutar, luego de que los albos compraran la mitad del pase a Rentistas, actual campeón del fútbol uruguayo. El defensor de 23 años ocupará el puesto del lesionado Matías Zaldivia.

