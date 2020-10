Fútbol femenino: el campeón Santiago Morning no tuvo piedad, 11-0 a Iquique

Comenzó el torneo femenino de fútbol de primera división y a los esperados triunfos de la UC y la “U”, la gran sorpresa la dio el campeón vigente, Santiago Morning. Y no es que la victoria de las aurinegras fuera inesperada, sino por el marcador: 11-0 ganaron de visitantes a Deportes Iquique.

El partido correspondiente al Grupo A se resolvió con los tripletes de Karen Araya y de Paola Villamizar, el doblete de Yenny Acuña y los goles de Daniela Pardo, Marina Cano y Laura de la Torre.

No fue la única goleada de la jornada sabatina, porque Palestino no se quedó atrás y, también como visitante, le endilgó un contundente 6-0 a Deportes Temuco en el Germán Becker, con un hat-trick de María José Urrutia y goles de Nicole Gutiérrez, de Emilia Pastrián y de May Hernández.

En San Carlos de Apoquindo, en tanto, Universidad Católica empezó con el pie derecho tras derrotar por 2 a 1 a Fernández Vial, por el Grupo B. Los tantos cruzados fueron de Valentina Núñez y Carla Pérez, mientras que el descuento lo marcó Elisa Pérez.

U. DE CHILE / TWITTER

Completanto la jornada del Grupo B, en el CDA, Universidad de Chile demostró que las incorporaciones para este campeonato le han dado un peso específico enorme, derrotando a Deportes La Serena por 10-0, con anotaciones de la debutante y seleccionada argentina Yael Oviedo (3), que sólo jugó los segundos 45 minutos, Daniela Zamora (2), Bárbara Sánchez, Ana Gutiérrez, Yessenia López, Paloma Osorio y Catalina Carrillo.

PARTIDOS DEL DOMINGO

-Deportes Antofagasta-Cobresal

Grupo B

Hora: 10:00

Lugar: Estadio Calvo y Bascuñán, cancha 3

-Universidad de Concepción-Colo Colo

Grupo B

Hora: 11:00

Lugar: Estadio Ester Roa

-Everton-Audax Italiano

Grupo A

Hora: 16:00

Lugar: Estadio Sausalito de Viña del Mar

LA SEGUNDA FECHA

El torneo prosigue con los siguientes encuentros:

Grupo A: Palestino-Puerto Montt, Santiago Morning-Everton, Wanderers-Temuco, A. Italiano-Deportes Iquique.

Grupo B: Colo Colo-Universidad Católica, Deportes La Serena-Deportes Antofagasta, Cobresal-Universidad de Concepción y Fernández Vial-Universidad de Chile.