Mario Salas y Alianza Lima pusieron fin al romance

El entrenador chileno Mario Salas se había resistido a dejar su cargo como DT de Alianza Lima a pesar de que la dirigencia del equipo ya había decidido su desvinculación. El "Comandante", ya sabiendo de su salida, fue al campo de entrenamiento e igual dirigió la práctica matutina.

Según el periodista peruano Pierre Manrique, el ex técnico de Colo Colo amenazó con igual ir a dirigir el entrenamiento y "que si no lo dejan ingresar, llevará a la policía para que constate que no le permiten el acceso a su centro de trabajo".

Con la mediación de su cuerpo técnico, la dirigencia de Alianza Lima llegó a acuerdo con Salas: "Aceptó a regañadientes. (…) Integrantes del equipo de trabajo de Salas le hicieron ver que yendo a juicio, terminarían perjudicándose ellos porque no sabían cuándo cobrarían el monto que reclamarían legalmente. Salas aceptó el pedido de sus colaboradores y acordó su desvinculación", escribió el periodista incaico en su cuenta de Twitter.

Mario Salas fue sacado del cargo tras los malos resultados cosechados en el campeonato nacional y en la Copa Libertadores, completando un 28% de rendimiento y sin poder replicar el título obtenido con Sporting Cristal en 2018.