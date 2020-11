Gonzalo de la Carrera echa pie atrás sobre ampliación del Estadio San Carlos de Apoquindo: "No voy a ser yo quien se oponga a este sueño"

Gonzalo de la Carrera duró poco con su idea de oponerse al proyecto de ampliar el Estadio San Carlos de Apoquindo, el cual aseguró que "traerá externalidades negativas a los vecinos", debido a la llegada de "gente de otras comunas".

Pero el candidato a alcalde por el Partido Republicano subió un nuevo video asegurando que "no voy a ser yo quien se oponga a este sueño", asegurando que revisó el proyecto de Cruzados SADP.

Fernando Cordero se lanzó contra Gonzalo de la Carrera: "Solo falta que pidas pasaporte para llegar a Las Condes" El ex volante de Universidad Católica aseguró que "por personas como tú vivimos este proceso de Nueva Constitución" y aseguró que la "campaña es nefasta".

El locutor de Radio Agricultura aseguró que "he visto el sueño, la épica de la dirigencia por hacer acá un estadio de clase mundial, para hacer un orgullo de estadio y contribuir a Chile con un recinto para ser sede de los Panamericanos Santiago 2023".

Además, el candidato por el partido de José Antonio Kast confirmó una pronta reunión con Juan Tagle, presidente de la concesionaria del equipo cordillerano, "para llevar adelante este sueño, no voy a ser yo quien se oponga para que se materialice. Es más, si ya han garantizado la seguridad ciudadana, apoyaré el proyecto". Eso sí, De la Carrera aseguró que se debe "cumplir la premisa básica de la satisfacción de los vecinos".

Pese a que su eslogan de campaña es "palabra que vale", el candidato ya se retractó, aunque fue enfático que "si me he equivocado, pido disculpas", asegurando que "esto no lo escucharán de ningún político".

Revisa el nuevo video de Gonzalo de la Carrera sobre el Estadio San Carlos de Apoquindo: