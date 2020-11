Sebastián Pinto destapó secretos sobre la salida de Salvador Capitano de la U: "Si no le hacíamos la cama, no se iba nunca"

Siempre se ha especulado que si un equipo juega mal es porque los jugadores "le hacen la cama" al entrenador, por diferentes problemas dentro del camarín. Esta vez fue Sebastián Pinto quien destapó secretos sobre la salida de Salvador Capitano de Universidad de Chile en 2007.

"En el fútbol suena mal hacer la cama y esas cosas, pero si no le hacíamos la cama, no se iba nunca", reconoció en conversación con el programa de La Red, Círculo Central, confirmando uno de los mitos del fútbol, si los jugadores no le hacen caso al técnico de turno para que se vaya.

"Llegó Capitano a la U, eso fue una locura. El club entra en un gran problema y trae un técnico que no sé de dónde lo trajeron. Era muy complicado trabajar con él, porque la verdad no pasaba nada", continuó el ex ariete azul.

Al estratega argentino lo llevó Sergio Vargas, quien ocupó el cargo de Gerente Deportivo antes de la llegada del síndico José Manuel Edwards, el mismo puesto que hoy ocupa junto a Rodrigo Goldberg.

Las frases de Pinto llegan justo en medio de la crisis futbolística de los estudiantiles, que terminó con la salida de Hernán Caputto, el entrenador que había propuesto precisamente "Superman" para la banca azul durante el 2020 y revertir la mala campaña de 2019.