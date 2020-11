Capitán del Betis de Pellegrini calienta la previa de la visita al Barcelona: "¡A Koeman, ni de utilero!"

Este sábado, desde las 12:15 horas de nuestro país, el Betis de Manuel Pellegrini visitará al Barcelona en el Camp Nou, donde Claudio Bravo se reencontrará con su ex equipo.

Otro que vivirá un reencuentro es Joaquín, capitán de los verdiblancos, quien se topará con Ronald Koeman, entrenador del "Barça", que lo dirigió en el Valencia.

Bielsa y su Leeds resbalaron bajo la lluvia con dura derrota en casa ante el Leicester Bajo un vendaval, los "Foxes" aprovecharon los errores del equipo del "Loco" y se llevaron un triunfo por 4-1.

Los recuerdos no son los mejores para el volante bético. "No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable. Pero como siempre digo: uno tiene que vivir de todo y aquello pasó en aquel momento. No quiero hablar de este tema porque sinceramente me duele lo que pasó allí. Lo pasé mal", contó en entrevista con "El Larguero", de la Cadena Ser.

Consultado si lo ficharía como DT en el caso de llegar alguna vez a la presidencia del club sevillano, fue tajante: "¡Ni de utilero! Yo pasé página, nos dijimos de todo. Afortunadamente no duró mucho y pudimos salvar el año terminando lo más dignamente posible".

Por último, contestó si se cruzarán en el duelo sabatino: "No, no me va a saludar ni yo le voy a saludar a él".