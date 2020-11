Maradona fue internado y su estado preocupa: "Está caído, sin ganas de comer ni de hablar"

Pese a haber celebrado su cumpleaños número 60, Diego Maradona atraviesa nuevamente un complicado estado de salud, luego que en horas de la tarde noche de este lunes fuera internado en una clínica de La Plata, generando una preocupación a nivel mundial.

Según dio a conocer Leopoldo Luque, médico personal del '10', la internación se debió a que el DT de Gimnasia no atraviesa un buen momento sicológico. "Está caído, sin ganas de comer, ni de hablar. Extraña mucho a sus padres. El cumpleaños fue una fecha que le removió muchas cosas. Tiene roto el corazón”, detalló Luque en declaraciones que reproduce Olé.

"Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia. Él tiene que estar mejor. Que esté acá fue de mutuo acuerdo. No entró con un cuadro de ACV. La cantidad de días que estará es algo que vamos a ver, es algo que luego veré, pero quiero tenerlo tres días al menos para hidratarlo bien y ponerlo bien”, agregó Luque.

"Cuando le dije que tenía que venir me dijo que tenía que dirigir al domingo… imagínate. Cuando Diego está mal no le gusta aceptar ayuda y hoy hubo que invadirlo para que la acepte. No habrá centro de rehabilitación, no es ese el tema. Hay que ver los laboratorios qué dicen y luego veremos”, afirmó el médico y amigo de Maradona.

"Diego es un paciente de edad con muchas presiones, que cumple 60 años y hay que ayudarlo. Es muy difícil ser Maradona. Yo el día del partido no lo vi, lo vi el jueves y estaba bien. Él toma sus decisiones, está acá porque quiso venir. Le dije que fuéramos a la clínica, que era para mejor y al principio me dijo que no pero luego terminó aceptando”, indicó.

En tanto, su expareja Rocío Oliva apuntó a que Maradona tiene grave problemas con el consumo de alcohol. “Diego toma pastillas para dormir, pero acá el problema de Diego es el alcohol, es de público conocimiento. Diego sigue tomando alcohol, el que dice que no es un mentiroso. Hay que internarlo por su adicción al alcohol”, señaló Oliva en Super Mitre.