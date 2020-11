¿Se cae una opción para la Roja?: Sebastián Soto fue convocado por la selección de Estados Unidos

El joven delantero de ascendencia chilena Sebastián Soto apareció en la nómina de la selección adulta de Estados Unidos para los amistosos ante Gales y Panamá.

Este martes el DT Gregg Berhalter dio a conocer su lista de convocados para los duelos que se llevarán a cabo el 12 y 16 de noviembre, respectivamente.

Cabe consignar que Soto, de 20 años, actualmente se encuentra a préstamo en el Telstar de la segunda división de los Países Bajos. Su pase pertenece al Norwich de Inglaterra.

Soto nació el 28 de junio del 2000 en California, pero su ascendencia chilena y mexicana le abre las puertas de otros seleccionados, más allá de s país de nacimiento.

Pero hasta el momento la de Estados Unidos ha sido su camiseta a nivel de selecciones. A esta convocatoria a la adulta norteamericana se suma su participación en el Mundial Sub 20 del año pasado en Polonia defendiendo los colores estadounidenses.

Pese a ello, el propio Soto abrió la opción de jugar por la Roja ante el interés mostrado por el DT Reinaldo Rueda. Lo cierto es que, por ahora, Soto fue citado por Estados Unidos.

Visual reference of this month’s #USMNT squad.

Who are you most excited to see take on 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 and 🇵🇦?

📝: https://t.co/NbgHGSHjvI #USMNTisBack pic.twitter.com/5x3aajFLGX

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 3, 2020