Iván Morales es optimista con Colo Colo: "Se ha ido jugando mejor"

Iván Morales volvió a las canchas ante Jorge Wilstermann y Deportes Iquique, tras casi nueve meses parado. Gustavo Quinteros le está dando minutos y el futbolista de Colo Colo se tiene fe.

"Aquí siempre hay mucha competencia. Quiero jugar a toda costa, ponerme bien y no depender de si hay o no otro en el puesto. Quiero agarrar ritmo, terminar jugando este año y potenciarme", avisó el delantero en conferencia de prensa. "Hace poco me integré a los entrenamientos de forma normal y me siento bastante bien. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y sacar esto adelante", complementó.

El canterano de 21 años considera que ha habido una evolución en el juego del "Cacique". "De a poco se ha ido jugando mejor con la idea del profe. Lo que todos queremos es sumar de a tres puntos y posicionarnos donde nos merecemos", deseó.

Respecto a posibles refuerzos, entre los que suena Jorge Valdivia, el atacante fue claro. "Todo jugador que venga a aportar es bueno. Por lesiones y por los que estamos volviendo, quizá falta un par en algunas posiciones, pero si no, los que estamos tenemos que dar la pelea", cerró.