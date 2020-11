Hernán Caputto categórico sobre Angelo Henríquez: "Le di la posibilidad, las oportunidades y nada"

Tras la salida de Hernán Caputto de Universidad de Chile, el estratega chileno-argentino se dio el tiempo de realizar un largo analisis sobre su paso por la U con El Gráfico Chile, pero también sobre el curioso caso de Angelo Henríquez.

"Me han preguntado como 12 veces por Ángelo", dice Caputto cuando se le pregunta por el atacante, a quien asegura "le di la posibilidad, las oportunidades y nada". Además, ante la pregunta de qué le pasa al atacante, el entrenador asegura "no tener problema en responder, pero sería bueno generar una nota con él para este tipo de preguntas".

"Soy el quinto entrenador que ha pasado en este periodo de él en la U. Siempre busqué lo mejor de él. Si hay algún tema, es bueno que él lo responda. No te podría responder", aclaró Caputto sobre el bajo rendimiento de un jugador que llegó a estar en el Manchester United.

El ahora ex técnico azul aseguró que "los dos últimos años fue igual. Cuando tomamos el primer equipo, venía de tres fechas sin ser convocado. Le di la posibilidad, las oportunidades. Y nada… A veces se da; otras, no. Tenía toda la intención, pero a veces no alcanza".

El caso de Henríquez es toda una incógnita que en el CDA no ha podido solucionar, sobre todo en un puesto donde recién con Joaquín Larrivey han podido tener resultados en el último tiempo. Eso sí, Caputto asegura que "es un jugador joven, que espero que le vaya bien" y agrega en seco que "esa es la realidad. No hay mucho más para contar".