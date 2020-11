César Pinares viajó a firmar por Gremio en Brasil y la Católica quiere a un ex azul para reemplazarlo

El ciclo de César Pinares en Universidad Católica está a punto de acabar. Esta tarde, el volante chileno viajó a Brasil para firmar en Gremio y ponerle fin a sus casi dos años con la camiseta cruzada.

El jugador fue captado en el aeropuerto durante esta tarde, desde donde viajará a Porto Alegre para cerrar su acuerdo con la escuadra dirigida por Renato Gaucho.

Según el medio brasileño GloboEsporte, el jugador nacional firmará por tres temporadas después de que el Tricolor le pagase a la UC la clausula de 2.1 millones de dólares.

Una mala noticia para el argentino Ariel Holan, que se queda sin su mediapunta titular justo después de avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras los universitarios siguen peleando la punta del Campeonato Nacional contra Unión La Calera y Unión Española.

Rueda de nuevo el inconformismo entre los hinchas de la "Roja": la vuelta de Beausejour hizo estallar las redes sociales El técnico Rueda sorprendió en la nómina de la "Roja" con la inclusión del lateral que ya había renunciado a la "Roja" y con la ausencia de Eduardo Vargas.

Pinares podría ser liberado de la "Roja"

Pinares abandona San Carlos de Apoquindo con números positivos. En 46 compromisos dejó 10 goles y 6 asistencias, siendo clave en el título de 2019. Su buen rendimiento en la precordillera lo llevó a la Selección chilena, incluso siendo titular ante Colombia en último duelo de las Clasificatorias.

En el cuadro estudiantil ya se mueven para buscar un reemplazo y hay un nombre que suena con fuerza.

Se trata del ex volante de Universidad de Chile, Ángelo Araos, quien no tiene cabida en el Corinthians y está dispuesto ae volver a nuestro país. Eso sí, en el cuadro de Las Condes saben que el jugador de 23 años que no logró consolidarse en Brasil también interesa en Colo Colo, pues Gustavo Quinteros ha manifestado su interés de forma pública.

El viaje del volante a Brasil podría significar su desvinculación de la nómina de la selección chilena, para otorgarle tiempo a su negociación y al traspaso al nuevo club.