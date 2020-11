Caminó sobre el agua: el sorprendente tiro en el Masters de Augusta que asombra al golf

El Masters de Augusta ya toma forma con sus jornadas de entrenamiento y el español Jon Rahm mete miedo como uno de los favoritos con un espectacular lanzamiento, que pasó por sobre el agua para anotar un hoyo en uno, una de las grandes proezas del golf.

En el temido hoyo 16 del circuito, el cual tiene par 3, Rahm sorprendió haciendo pasar la bola por el estanque de agua, como cuando se lanzan piedras a una laguna para que salte. Lo más impresionante, es que después de eso entró el hoyo, desatando la locura entre los pocos presentes, debido a las restricciones del covid-19.

El Torneo de Maestros empezará el próximo jueves 12 de noviembre y, por el momento, los grandes golfistas que buscan la chaqueta verde prueban sus mejores lanzamientos para llegar de buena forma a la competencia.

Uno que no estará entre los competidores será el chileno Joaquín Niemann, quien dio positivo por coronavirus, algo que lo dejó "muy desilusionado, pero haré todo lo posible por tener una pronta recuperación".Por mientras, la gente puede disfrutar de tiros increíbles.

