Johnny Herrera sin filtro contra Hernán Caputto: "Era un tonto útil de Vargas y Goldberg"

Johnny Herrera se lanzó con todo contra el ex entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, a quien calificó de "títere" y de ser "un tonto útil de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas", asegurando que "no tiene personalidad".

El ex arquero de los azules señaló en La Tercera que el estratega es "el técnico con menos personalidad que he tenido en primera. Alfredo Arias es el más chanta, Caputto el con menos personalidad".

Para el formado en la U todo comenzó con la forma en que llegó al CDA, ya que "si no tienes valores y dejas a un equipo botado a un mes del Mundial Sub 17 es porque te importa muy poco el resto. Con esos valores no te irá bien".

Además, aseguró que "tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas".

A pesar de todo eso, el campeón de la Copa Sudamericana en 2011 señaló que aún no era momento para que saliera de la banca y que "habría esperado que terminaran estos dos meses de fútbol y lo hubiese evaluado. Aunque su evaluación era pésima, hubiese esperado".

Fernando de Paul tomó distancia de Johnny Herrera

Desde el interior del camarín de la U marcaron distancia con el ex capitán y el actual portero azul, Fernando de Paul, aseguró que "nadie le dijo en su momento a Caputto que estaba casando".

El Tuto señaló que "debe ser su opinión sobre Hernán, y la manifestó y cada uno tiene un pensamiento diferente, y él lo querrá manifestar", pero no se mostró de acuerdo con Herrera.

"Yo, estando en el plantel, no vi que nadie le dijera en su momento que estaba cansado, y con Hernán siempre hemos sido de hablar las cosas, y ninguno en su momento se lo dijo como él sí nos dijo cosas a los jugadores", cerró el guardameta.