Maxi Falcón entregó sangre y sudor en su debut por Colo Colo: "Cada partido cuesta un huevo ganar"

Un intenso debut con la camiseta de Colo Colo vivió el defensa uruguayo Maximiliano Falcón. A punta de sangre y sudor, el nuevo jugador del "Cacique" fue figura en el triunfo 1-0 sobre Deportes Antofagasta en el estadio Monumental.

Jugó los 90 minutos con la camiseta "37" en la espalda e hizo dupla en el centro de la zaga con Juan Manuel Insaurralde. Se mostró conectado con sus compañeros y certero a la hora de marcar a los atacantes rivales.

Justamente en sus labores de marca a los ataques del rival, a los 41' se ganó un duro golpe. Carlos Muñoz le propinó un codazo en una disputa de balón y sufrió un profundo corte en el rostro. Para el atacante antofagastino sólo hubo amarilla.

Una de sus acciones más destacadas en materia defensiva la tuvo a los 68', cuando mostró velocidad para reaccionar tras un rebote del arquero Miguel Pinto y evitar que Tobías Figueroa anotara para la visita.

"Una energía linda"

Respecto a su debut en el sufrido triunfo 1-0 de Colo Colo (Iván Morales anotó a los 90'), Falcón declaró lo siguiente en CDF: "creo que cada partido cuesta un huevo ganar, lo viví en la cancha, en la tele es diferente. Ya sumes 1 o 3 puntos, todo sirve".

¡Era la apertura de la cuenta! 68' Tobías Figueroa tuvo una oportunidad increíble y Falcón estuvo perfecto para impedir el gol "Puma".@ColoColo 0-0 @ClubAntofagasta #ColoColoAntofagastaxCDF pic.twitter.com/Zf6JOulPAQ — CDF (@CDF_cl) November 10, 2020

En cuanto a su situación individual en la victoria frente a Deportes Antofagasta, Falcón expresó que "estoy muy contento por el equipo, más allá del debut. Se había formado una energía linda en la semana, entrenamos bien y por suerte resultó".

Además, el defensa uruguayo de 23 años valoró la actitud de sus compañeros y del DT Gustavo Quinteros. "Todo el equipo corrió. (Quinteros) Él me pidió que juegue tranquilo, me eligió por eso. Los compañeros me dieron la confianza y salió todo bien", dijo.