La UC no pudo ante Curicó Unido en los minutos restantes del partido más extraño del torneo

@fabicerda12 atajó dos veces frente a @luciano.aued y @ferzampedri_20, pero al no tocar la línea al momento de lanzarse provocó las repeticiones. Para el delantero de @cruzados_oficial, la tercera fue la vencida y puso el 1-2 parcial en un partido que fue interrumpido por un apagón el 15 de octubre y terminó este 11 de noviembre con un 3-1 a favor de los “torteros” #CuricóUCxCDF