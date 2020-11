El "Edu" lanza que es mentira que pidió no ser citado por Rueda y avisa: "Seré un Vargas nuevo"

Eduardo Vargas tuvo su presentación oficial en el Atlético Mineiro, donde, además de comentar sus expectativas con el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, el atacante chileno se refirió a su ausencia en la Selección para los duelos ante Perú y Venezuela, por las Clasificatorias.

El delantero descartó haber solicitado no estar en la nómina de Reinaldo Rueda y aclaró: "Es mentira que yo llamé. Chile tiene muy buenos jugadores adelante, hoy no me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá y trabajando para llegar a una posible nueva convocatoria".

Los atrasos llenan de dudas a Rueda para el partido clave de la "Roja" ante Perú Maripán y Pulgar, dos que en condiciones normales serían titulares fijos, tendrán muy poco tiempo de trabajo para el duelo del viernes. Vidal podría cumplir labores más defensivas para agregar un tercer hombre en ataque, donde Alexis es el único seguro.

Respecto a sus proyecciones en su nuevo equipo, el "Edu" indicó: "Vine para ser protagonista, pero no individualmente, más bien para ayudar al equipo. Estoy más maduro, ya tengo mi familia y estoy cuidándome mucho más que antes. Quiero ser un profesional más y dar el ejemplo a los compañeros más jóvenes. Seré un Vargas nuevo".

Además, el ex ariete de los Tigres de México volvió a elogiar a Sampaoli: "Hablamos siempre, yo quería mucho venir y estar con él nuevamente. ¿Por qué rindo tanto con él? Por la confianza que me da dentro y fuera del campo. Siempre está hablando conmigo las cosas que hago mal o bien".

"Ahora es la posibilidad de ganar el título, el equipo está con ganas de levantar la copa y éste es el momento. No hay que relajarse, con buenas actuaciones podemos ser campeones", cerró "Turboman".