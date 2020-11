Percy Olivares: “Perú tiene ahora más argumentos que Chile, pero no somos favoritos en Santiago”

A sus 52 años, el exseleccionado peruano Percy Olivares declara que está feliz con su actual trabajo de comentarista para la cadena deportiva ESPN en su país. Agradece a Dios por la oportunidad que tiene de efectuar esa labor y desde ese pedestal el "Zancudo", como le apodaban cuando jugaba, analiza para Publimetro la nueva edición del "Clásico del Pacífico" de este viernes a contar de las 20 horas en nuestro Estadio Nacional por la tercera fecha de las clasificatorias.

"Adelanto un partido muy intenso y dinámico, y también con bastantes errores, dada la coyuntura que están viviendo ambas selecciones. Sobre todo la de Chile, que está necesitada de puntos. Deben mostrar un mejor fútbol en su casa, no teniendo tantos argumentos para ello. Por el lado de Perú también está la urgencia por los puntos, como es normal, pero creo que tiene más argumentos en esta oportunidad para pelear ante un rival que nunca deja de ser preocupante en una clasificatoria. Hay mucha gente de mi país, entre ellos varios comentaristas, que asume que Perú es favorito ahora. Yo no pienso eso, pues Chile siempre va a ser favorito de local, al margen de la situación futbolística que esté pasando", sentencia el retirado lateral izquierdo, quien jugó durante dos décadas en su patria (Sporting Cristal, Universitario y Atlético de Sullana) y en el extranjero (Cali de Colombia, FC Nürnberg de Alemania, Tenerife de España, Rosario Central de Argentina, Fluminense de Brasil, Cruz Azul de México, PAOK Salónica y Panathinaikos de Grecia, Dallas Burn de Estados Unidos y Thun de Suiza).

Y por la selección estuvo en 83 ocasiones partidos, registrando un gol y participaciones en las clasificatorias para los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Japón-Corea del Sur 2002, y en las Copas América de Brasil 1989, Chile 1991, Ecuador 1993, Uruguay 1995 y Paraguay 1999.

-¿Qué ve cómo puntos débiles de Chile?

-La gran debilidad es la inestabilidad futbolística, que lleva al desequilibrio emocional. Aún no logran encontrar la identidad que les permita ser sólidos, pero eso no quiere decir que sean débiles. En todo caso, si el rival sabe aprovecharlo puede ponerse en ventaja. De eso tiene que preocuparse Chile para volver a ser un equipo sólido.

-¿Quiénes son para usted los principales jugadores de Chile y por qué?

-Destaco a Arturo Vidal, por su fortaleza mental. Es muy fuerte en el plano emocional y por eso mantiene fuertes a sus compañeros. Mucho del fútbol de Chile no pasa por los pies de Vidal, sino que por su cabeza. Él es uno de los puntales de su equipo. El otro que me encanta, pero que no estará por lesión, es Charles Aránguiz, quien le da al equipo algo fundamental: las variantes que no encuentra colectivamente, pero que él si descubre. Ellos dos son capaces de hacer que Chile recupere los momentos de brillantez grupal que ahora a ratos le cuesta tener.

-¿Cuáles fueron los principales cambios que hizo Ricardo Gareca para mejorar a Perú desde que es seleeccionador?

-Si me hablas desde la llegada de Gareca en 2015, fueron muy drásticos. Yo destaco muchísimo su personalidad para deshacer y rehacer en lo relativo a situaciones emocionales y futbolísticas dentro de la selección. Eso fue lo primero. Y para estas clasificatorias está consolidando lo que hizo antes, lo que está muy bien. Yo dudé en un momento de que pudiera renovarse en el éxito que significó devolvernos en Rusia 2018 a un Mundial luego de 36 años, porque comenzar un nuevo proceso siempre trae sorpresas. Pero al margen de los resultados en los dos primeros partidos (empate a dos con Paraguay de visita y derrota como local por 4-2 con Brasil), Perú ha mostrado la misma solidez y entendimiento colectivo de los últimos años. Pero todo lo bueno de la selección es una isla en medio del fútbol peruano, pues el equipo nacional no refleja en absoluto a nuestro fútbol loca, que nada aporta en Sudamérica.

-¿Siente que hoy Perú es más que Chile?

-A mí nunca me gusta decir, y menos en procesos de selección, que un equipo es más que otro. No lo hago por experiencias que viví como seleccionado. Hablar así a veces te pasa una mala factura. Pienso que el actual momento de Perú es más sublime que el de Chile, como antes se dio lo contrario. Pero en este tipo de partidos de alto nivel el equipo que se sienta mejor maneja un arma de doble filo. Y aquí declaro como exfutbolista: si te llegas a sentir mejor que el otro, ya estás perdiendo. Por eso espero que Perú no se sienta así el viernes.

-¿Cree que su selección puede ir al Mundial de Catar?

-Por supuesto que sí, y hoy lo digo con mucha más base, fe y argumentos. La selección de Perú puede estar en el Mundial que viene. Y no es porque yo lo crea. Esa es una conclusión a niveles sudamericano y mundial después de haber visto de lo que es capaz esta selección. Mi respuesta no es distinta a la que pueda dar quien ha visto jugar a la selección peruana.

"MARIO SALAS NO FUE EL PROBLEMA DE ALIANZA LIMA"

Percy Olivares surgió en Sporting Cristal, club en que tuvo cinco periodos. Por ello quedó feliz con lo hecho por Mario Salas durante su paso como técnico de esa importante institución peruana: campeón de los Torneos de Verano, de Apertura y de Primera División 2018.

Y pese a que el "Comandante" volvió a Perú este año a uno de los máximos rivales de Sporting Cristal, Alianza Lima, el exseleccionado albirrojo le quita responsabilidad al DT chileno por su fracaso de este año en "Los Íntimos de La Victoria", que gatilló su despido el 30 de octubre luego de siete meses de trabajo.

"El profesor Mario Salas es un entrenador de altísimo nivel, es de mi gusto, pero lamentablemente en Alianza no le han permitido expresar sus conocimientos. Y esto lo digo con total contundencia. No afirmaré como muchos que le faltó tiempo, lo que me parece un argumento inválido. Sí creo que se encontró con un grupo de gente, y no me refiero solo a los futbolistas, que hizo mal y sigue haciendo mal las cosas", dice Percy Olivares.

-¿Qué pasó en realidad?

-Para mí, el problema de Alianza no fue Mario Salas. Insisto, hubo malísimas decisiones, que las evidencias ratifican y están frente a nuestras caras. La gestión del club ha sido muy mala, y por supuesto que eso afecta a todo el funcionamiento de la institución. Ahora los dirigentes apenas están tratando de mitigar el mal momento que se está viviendo. Con un poco de indignación digo que han tomado determinaciones llenas de intereses, direccionadas totalmente, que tuvieron que ver más con gustos personales, para nada profesionales, y mucho menos bien intencionadas.

-¿Pero en algo habrá influido el propio Mario Salas para no reeditar lo bueno de su primer paso por Perú?

-Todo es relativo. Él se puso la valla muy alta cuando hizo lo que hizo con Sporting Cristal, que fue muy bueno. Pero insisto en que el principal problema en Alianza no fue él. Acá además hay comentaristas que pretenden que todo salga tan bien como antes. Pero eso no existe, pues cada historia es distintas. Al profesor Salas las cosas no le podían salir en Alianza como en Cristal, pero eso era lo que muchos esperaban y querían ver.