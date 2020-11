José Luis Sierra: "Nunca dije que me reuní con Universidad de Chile"

El nombre de José Luis Sierra apareció en la órbita de Universidad de Chile, sin embargo la U finalmente se decantó por el venezolano Rafael Dudamel, mientras que el "Coto" terminó recalando en Palestino.

Y el propio Sierra se refirió a dicha situación, después de la victoria 3-1 sobre Colo Colo en el estadio municipal de La Cisterna que marcó su estreno como director técnico del elenco de colonia.

Palestino le da un cachetazo de realidad a Colo Colo en el estreno de José Luis Sierra como DT El equipo árabe se impuso por 3-1 en el Municipal de La Cisterna, en el marco de la fecha 18 del Campeonato Nacional 2020.

"Hablar de lo que no pasó no tiene lógica ni fin. Elegí Palestino porque sentí una convicción de los dirigentes. Me dieron la confianza y fue fundamental. Ese cariño que me manifestaron desde el principio me motivó a venir acá. Lo que buscaba era un equipo convencido de mis capacidades. He aprendido que en el futbol tenemos que estar todos juntos y dar siempre lo mejor", dijo Sierra en diálogo con el CDF.

"Nunca dije que me reuní con Universidad de Chile. Acá lo importante es el respeto que tengo en Palestino, por su confianza", complementó el entrenador que regresó al fútbol chileno tras varios años dirigiendo en Medio Oriente.