Chapa Fuenzalida, Diego Rivalora y los primos Grimalt se unen en campaña solidaria por Puerto Saavedra

José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez, Diego Rivalora y Waldo Ponce se volverán a enfrentar, pero no en una nueva versión de un clásico universitario, sino en un partido de fútbol en medio de una campaña solidaria, donde también estarán los primos Marcos y Esteban Grimalt, la portera Romina Parraguirre y otros personajes del deporte y el espectáculo.

La iniciativa llamada Betterfly, busca por medio de la empresa Burn to Give enfrentar a dos equipos ("Better" y "Together") que, independiente del resultado, tendrán que quemar las suficientes calorías para donar un año de comida y un litro de agua potable a 100 niños de Puerto Saavedra, en la región de La Araucanía.

La beca Proddar mejora su cobertura y beneficios En el Palacio de La Moneda se firma el nuevo reglamento, que presenta cinco puntos fundamentales, como previsión y salud para los atletas.

"Este evento tiene como finalidad lanzar la primera plataforma de su tipo que permite a las personas tener un impacto positivo en sus vidas, familias y comunidades, además de que construyan su protección financiera y generen impacto social, con sus buenos hábitos, en vez de sus billeteras", dijo el fundador de la campaña Eduardo della Maggiora.

El encuentro solidario se jugará este jueves 19 de noviembre a las 20:00 y tendrá transmisión especial de CDF en sus distintas plataformas, buscando la mayor difusión para la iniciativa.

Alguno de los participantes de la campaña solidaria:

José Pedro Fuenzalida

Diego Rivarola

Esteban y Marcos Grimalt

Cristian Alvarez

Luis Mena

María Luisa Godoy

Waldo Ponce

Rodrigo Gallina

Romina Parraguirre

Karim Butte

Felipe Brangierl