La furiosa reacción de Fernando Solabarrieta que llamó la atención en redes sociales: "¡No tengo Twitter!"

Fernando Solabarrieta llamó la atención de las redes sociales ayer martes, luego de analizar con los panelistas de ESPN Radio la derrota de Chile por 2-1 ante Venezuela en las clasificatorias.

En ese sentido, todo comenzó mientras debatían la continuidad de Reinaldo Rueda al mando de la Roja.

Durante la discusión, Solabarrieta tuvo una furiosa reacción gritando "¡No tengo Twitter!", mientras Lukas Tudor le respondió que "no tengo que depender de lo que diga la gente, yo hablo desde lo que yo siento, no de lo que diga la gente".

Les debía este video pic.twitter.com/sGru35HfYf — TELE (@Televisivamente) November 18, 2020

Debate de Fernando Solabarrieta con Waldemar Méndez

Solabarrieta además sostuvo un debate con Waldemar Méndez tras la derrota de la Selección Chilena.

"No es pasión. Chile nunca, nunca había perdido con Venezuela en Caracas. ¡No da lo mismo! Otra vez vamos a seguir defendiendo lo indefendible. ¡Perder con Venezuela en Caracas es catastrófico!", aseguró el periodista.

"Querés hacer el programa vos solo, porque no alcancé a decir nada", le respondió Méndez.

"No, pero no digan que es un análisis desde la pasión. Es de la estadística y la realidad. Chile no puede perder con Venezuela si quiere aspirar a llegar a un campeonato del mundo", prosiguió Solabarrieta.

Finalmente, Méndez señaló que "estoy de acuerdo, pero décime que en los partidos anteriores Chile no había sido competitivo. Chile fue competitivo. Y acá, y lo quería graficar antes que me interrumpas, yo quería marcar algo, que Rueda es principal responsable. Lo dije, luego vino tu interrupción".

"Lo que quería marca me parece que los jugadores no se tomaron este partido con la seriedad que merecía. Y lo digo porque no cambió nada después del 2-1 y Chile generó cinco ocasiones claras de gol y sin embargo hasta el 2-1 Chile jugaba con velocidad crucero, porque parecía que hasta el empate le convenía", expresó.