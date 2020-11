Gustavo Quinteros por expulsión ante Palestino: "Me excedí en el reclamo, estoy arrepentido"

Colo Colo recibirá este jueves a Audax Italiano en busca de un triunfo para comenzar a despegar en el Campeonato Nacional. Eso sí, el Cacique no podrá tener en la banca a su entrenador, Gustavo Quinteros, debido a la expulsión que sufrió en la derrota ante Palestino por insultos al árbitro Juan Lara.

El estratego de los albos, quien arriesga un castigo de hasta cinco partidos de suspensión, reconoció que sus excesivos reclamos contra el juez fueron un error.

"Fue un momento no grato, porque creo que me excedí en el reclamo, la jugada me quedó grabada cuando -Gabriel- Costa tenía la pelota. Me equivoqué y me excedí, si me excedí demasiado le pido disculpas al árbitro", expresó el DT en conferencia de prensa.

Informe arbitral revela insultos de Gustavo Quinteros en expulsión ante Palestino El juez Juan Lara detalló los insultos que recibió del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, en el cotejo ante Palestino.

"Miré la jugada cuando Costa tenía la pelota, después miré hacia dentro del área, que éramos tres contra dos para que tire el centro. Después, perdí la noción de la jugada y no me doy cuenta del reglamento, que el árbitro para la jugada cuando tenía la pelota Palestino. Desde el banco y la gente me decían que Costa tenía la pelota y me confundí, la verdad es que me excedí, estoy arrepentido, porque los entrenadores no debemos reclamar de esa manera", agregó.

Además, añadió: "Si bien es difícil controlar en ese momento, por todo lo que significa, era un partido importante y qué sé yo, son cosas que uno a veces comete errores y después se arrepiente; fue un momento para el olvido, no actué como debería haber actuado y si se sintió tocado u ofendido el árbitro, no tuve intención, reclamé algo que creía era para nosotros y no era, fue un momento que quiero olvidar, espero no se vuelva a repetir".

En otro tema, Quinteros sostuvo que la dirigencia de Blanco y Negro intentó por todos los medios fichar a Ángelo Araos, pero que la operación es más que complicada: "Hicimos todos los esfuerzos posibles para que Araos pueda ser jugador de Colo Colo, pero no hemos tenido -respuesta- de la otra parte. El club está participando, activo, y si bien no tiene mucha posibilidad de jugar, tiene contrato. Yo quiero traer a Araos, pero por el club o con el contrato, es imposible a veces".

"El club está haciendo negociaciones con otro jugador que no quiero nombrar porque hasta que no esté avanzado, no quiero dar nombres para no crear falsas expectativas, a veces no están disponibles los que uno quiere para reforzar. Si no podemos incoporar a nadie vamos a tener que trabajar durísimo", sentenció.