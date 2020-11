Ignacio González, el arquero formado en Macul que entrena con pelotas de tenis: "Colo Colo no va a descender"

A Deportes Antofagasta sólo le han hecho ocho goles desde que Ignacio González comenzó a atajar, hace 10 partidos. Los "Pumas" tenían al histórico Fernando Hurtado en portería, pero una lesión ante Everton, el pasado 10 de septiembre, hizo ingresar al formado en Colo Colo y desde ahí que el "Nacho" no soltó más el puesto, siendo fundamental para mantener al club en la parte alta de la tabla.

En conversación con El Gráfico Chile, Ignacio González celebra su buen momento, pone paños fríos sobre un eventual llamado a la "Roja", se refiere al polémico partido contra los albos y reconoce que le gustaría volver algún día a Macul, al club que lo vio nacer.

¿Incluso si estuvieran en Primera B?

No van a bajar, no creo que desciendan. Tienen buenos jugadores para salir de donde están. Siempre he dicho que le tengo un gran cariño a Colo Colo y quizá más adelante se pueda dar un retorno, pero ahora no corresponde hablar de eso. Por respeto a mis colegas que están ahí y a mi club, Antofagasta, que confió en mí, tengo que seguir atajando, por ahora no me parece.

¿El plantel quedó con mala espina después del partido con Colo Colo?

No, siempre tuvimos la misma postura: prepararnos de la mejor forma. Teníamos que estar preparados para cuando la ANFP nos programara, porque siempre estuvo esa opción. Claro, nos tocaron dos viajes muy complicados y seguidos, primero a Santiago y después a Concepción, quedó todo muy encima, pero nuestro enfoque siempre ha estado dentro de la cancha. Después, hay cosas administrativas que las tiene que ver la ANFP y que no nos corresponden.

Les hiciste un buen partido…

Venía de una lesión el año pasado y Antofagasta confió en mí. Me tocó empezar desde la banca, esperé mi oportunidad y me tocó. Con Robert Prieto, el preparador de arqueros, trabajamos mucho los reflejos y las jugadas rápidas con pelotas de tenis, es algo súper novedoso y me ayudó en el partido. Durante la pandemia también me preparé mucho, son las vueltas que tiene el fútbol, me tocó la oportunidad y ahora voy partido a partido.

¿Te ilusiona la Selección?

Me lo han dicho mucho, lo mismo cuando estuve en San Luis. Ahí salió mucho el tema, pero finalmente no pasó nada. Entonces, el enfoque debe ser siempre estar lo mejor posible en mi club, si lo hago así, se van a poder abrir las puertas. Si me toca ser convocado, yo feliz, y si no, siempre voy a estar apoyando. Todos los jugadores tienen las mismas opciones si hacen las cosas bien en sus clubes, pero hay muchos factores. Ahí depende lo que busca el técnico para ese puesto, pero yo siempre con los pies en la tierra.

Ignacio González y la pelea alta: "Por detalles se nos alejan los de la punta"

Hoy, Ignacio González también deja tiempo para su empresa As Inmobiliario, con la cual busca "influir a los deportistas para que tengan educación financiera", ya que para el también ingeniero comercial, "la carrera como jugador es corta, no siempre se ganan grandes sueldos y a veces no hay mucha certeza, así que quise ayudar a la sociedad. Imagínate cuánta gente, cuántos deportistas pasan de tenerlo todo a perderlo".

También te estás proyectando…

Soy de proyectarme, pero también voy partido a partido. Hoy pienso en Antofagasta. Por la pandemia, hay muchos partidos que están encima, por lo cual se requiere un doble enfoque, estar atento con el cuidado. Yo apunto mucho a cada desafío, por lo mismo, hay que estar concentrados en hacerlo bien fecha tras fecha.

¿Les afectó mucho la pandemia?

Lo primero siempre es el tema de salud, si se podía volver, tenía que ser bajo todos los protocolos. Eso, de la mano con el comportamiento que quedamos en tener cada uno de nosotros. Cuando se suspendió el Campeonato, vino un cambio, porque es muy complicado entrenar en un departamento o en un espacio reducido. Yo aposté mucho a tener implementos que me permitieran hacer trabajos de arquero en espacios reducidos. También el equipo hizo una muy buena unión, todos muy puntuales en zoom, y hacíamos bingo, eso ayudó mucho.

Y hoy están peleando arriba…

Uno tiene que estar preparado para todo, pero en Antofagasta nos queda todo muy lejos, los traslados son largos. Uno tiene que enfocarse, las cosas son así y acá no hay excusas.

De hecho, en las últimas fechas han perdido terreno en la lucha por el liderato…

Es lo que nos tiene más tristes. Tenemos buen plantel, hemos hecho buenas presentaciones, pero por detalles se nos alejan los que están en la punta. Con Everton, por cómo se dio el partido, nos llevamos un punto que siempre es bueno sumar en condiciones adversas, porque con un hombre menos, es complicado.

Photosport

Ahora les toca la UC, que viene de perder…

Todos los partidos son difíciles y son distintos. Católica es un equipo que sabe a lo que juega, tiene buenas individualidades y hace rato pasa por un buen momento, más allá de perder un partido, pero nos preocupa más lo que hagamos nosotros como equipo.