Al DT del Bologna no le gustó que Gary Medel juegue en la selección: "Ahora él va a jugar cuando yo diga, no cuando me lo diga él"

Las ganas de Gary Medel por estar dentro de una cancha siempre son altas y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Si bien es algo que lo ha puesto en el alto nivel del fútbol, para su entrenador Sinisa Mihajlovic no fue de su agrado.

Es que el capitán de la Roja ha estado lesionado por casi un mes y medio, algo que se debe según el estratega a que "no me escuchó, jugó a la fuerza, no estaba listo y no esperó una semana. Él quería jugar porque quería ir a la selección chilena".

Ahora el Pitbull se encuentra entrenando, pero para el entrenador su lesión "no le permitió estar ni acá, ni allá. Por eso ahora él va a jugar cuando yo diga, no cuando me lo diga él, porque él quiere jugar siempre".

Medel se lesionó su gemelo izquierdo a principios de octubre, en un duelo ante el Benevento, justo antes del inicio de las clasificatorias rumbo a Catar 2022 y en las cuelas no ha podido jugar ningún minuto.

Ahora, el Bologna enfrentará este domingo a la Sampdoria por la octava fecha de la Serie A, al parecer sin la presencia del volante nacional, mientras que por Chile tendrá que esperar hasta marzo para saber si puede estar en los duelos con Paraguay y Ecuador.

Gary Medel ya entrena junto a sus compañeros en Bologna