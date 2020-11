En el planeta gol también lloran: Chupete se emocionó hasta las lágrimas tras su 100 goles

El triunfo de La Serena 3-1 sobre Palestino no solo sepultó a Colo Colo al último lugar de la tabla de posiciones, sino que también con el doblete de Humberto Suazo, sentenció el gol número 100 y 101 de Chupete en Primera División, quien no pudo contener las lágrimas.

En la entrevista post partido con el CDF, el "hombre venido del planeta gol" señaló que parte de su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno se debió a "mi familia, mis hijos, mi señora, en especial el Chuy, quien…", alcanzó a decir antes de soltar el llanto, mientras se refería a su hijo menor.

El centenar de gritos de Chupete Suazo volvió a dejar a Colo Colo como colista El delantero anoto su ansiado gol 100 en Primera División y con el doblete le dio el triunfo a La Serena para escapar del último lugar.

En conversación con Claudio Borghi, comentarista del partido, Suazo le agradeció al ex técnico, con quien compartió en Audax Italiano y luego en Colo Colo. Además, señaló que una de las metas al volver a jugar era que lo vieran sus hijos.

"La confianza que depositaron en mí desde La Serena, eso me llevó a prepararme bien ha cambiar un poco mis hábitos y bueno, mi familia obviamente" dijo el ariete antes de emocionarse y continuó diciendo que "me vea jugando, disfrutando, que me vea haciendo lo mío, creo que eso es impagable".

Luego eso, la transmisión oficial mostró los 100 goles de Suazo en el Campeonato Nacional, mientras el goleador de las eliminatorias a Sudáfrica 2010 lloraba viendo el monitor. Luego, su familia apareció dandole las felicitaciones por la marca conseguida.

Finalmente, Chupete reconoció que "muchas veces pensé en no jugar, por la indisciplina. Iba a entrenar, pero no entrenaba, me costó empezar a jugar. Entonces mi señora, mis hijos después, que me vean disfrutar, estar en una Selección, verme en primera después de cinco años, no es algo que cualquiera lo hace".

Chupete se emocionó hasta las lagrimas:

Revisa los goles 100 y 101 de Chupete Suazo que dejaron colista a Colo Colo: