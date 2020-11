Rafael Dudamel se estrena en la "U" con sufrido 1-1 de visita con Everton

El esperado debut del técnico venezolano Rafael Dudamel en Universidad de Chile fue más sufrido de lo que quizás él mismo pensó.

Tras estar dos semanas de cuarentena por arrojar positivo al coronavirus al llegar a Santiago, el nuevo DT azul pudo sentarse en la banca estudiantil este domingo en el estadio Sausalito de Viña del Mar en el choque con Everton por la fecha 20.

Pero el nuevo adiestrador no marcó en cancha un gran cambio en la "U", que empató a uno luego de abrir la cuenta y al final se salvó gracias a que su arquero Fernando de Paul le atajó un penal a los 83' a Wálter González.

Así, Universidad de Chile sigue pendiente de la tabla del descenso acumulado una jornada antes de enfrentar al líder, Universidad Católica, en el Estadio Nacional.

El primer tanto del partido en Viña del Mar fue a los 16' por medio de un cabezazo de Joaquín Larrivey, quien venció de esta manera al exportero azul Johnny Herrera y se consolida como goleador del Campeonato Nacional con 16 conquistas. Y la igualdad evertoniana se concretó a los 41' por medio de Juan Cuevas con un potente remate.

"El primer partido siempre es difícil, más cuando el torneo está en marcha y se hace más complicado cuando llegas al final de la semana. Es poco y nada lo que puedes hacer… Se les vio (a los jugadores) un poco comprimidos. La presencia de un nuevo entrenador lo genera, pero este grupo está para dar muchísimo más… Es normal el miedo a equivocarse. Les voy a perdonar cualquier cosa, menos que no lo intenten. Cuando se soltaron pudimos tener salidas bien elaboradas, pero nos despistamos en algunos fragmentos y nos generaron alguna ocasión… Por un pequeño descuido se nos escapó un resultado que nos deja con amargura, porque lo teníamos controlado", señaló al CDF el reemplazante de Hernán Caputto en Universidad de Chile, quien también se refirió a su periodo de cuarentena.

"Recibí gran atención médica en todo momento en la residencia sanitaria, pero el encierro no es nunca bueno para nada. Mentalmente fue bastante difícil, no se disfrutó para nada. Hay que decir hoy después de sufrirlo: hay que cuidarnos y tener cada día más confianza. Realmente este virus no se lo deseo a nadie".