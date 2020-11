"El VAR es una mierda, no se ha sabido utilizar de buena manera..."

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, es hasta ahora uno de los mejores técnicos del año, con una notable campaña que tiene a los rojos en la vanguardia del torneo, peleando por la supremacía con otros planteles millonarios.

Ex seleccionado nacional y técnico formado en el INAF, Fuentes aseveró tajantemente en una entrevista que "el VAR es una mierda, lo digo con todas sus letras. No se ha sabido utilizar de buena manera y no se sabrá utilizar mientras no se fijen los criterios para todos los árbitros".

"El VAR se supone que vino a sacar la injusticia y finalmente termina siendo más injusto que los propios cobros", afirmó Fuentes en una entrevista dominical con el diario La Tercera.

"Cuando uno habla en contra de los árbitros acá en Chile ellos lo toman como que uno los está matando, no lo toman que es para corregirlos. No es fácil en Chile hablar sobre el arbitraje porque después te pasan la cuenta", precisó el ex zaguero de Universidad de Chile.

¿Candidato a la "Roja"?

Fuentes también se refirió a la excelente campaña de Unión Española, asegurando que "me ilusiona (el título), obviamente. Estamos ilusionados con lograr un título para esta institución. Pero tranquilos, no podemos pensar en eso cuando aún restan 15 fechas", añadió, antes de referirse al delantero Carlos Palacios.

"No lo mantengo aterrizado, es aterrizado. Desde que llegamos nosotros ha demostrado ser muy centrado, muy profesional. Él se ha preocupado en este tiempo de crecer. Entendió que el juego colectivo es más importante que el individual", expresó sobre la gran figura joven del torneo nacional.

Hace algunos días, en tanto, el ex seleccionador Claudio Borghi mencionó a Fuentes como uno de los candidatos idóneos para reemplazar al colombiano Reinaldo Rueda: "El gordito de la Unión podría ser, es un entrenador calificado", comentó Borghi en su estilo en un programa del CDF.