Enorme gesto de Joaquín Niemann: donará más de $100 millones a bebé que necesita remedio más caro del mundo

El golfista chileno Joaquín Niemann realizará una millonaria donación para Rafita, un bebé diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME) y que necesita el remedio más caro del mundo.

El deportista nacional había indicado previamente que "donaré todas mis ganancias para poder ayudar a salvar su vida. También donaré 10 mil dólares por cada eagle y 5 mil por cada birdie".

Niemann finalizó en el puesto 44° en el RSM Classic en Georgia (EEUU), con -8 en la tarjeta final. El ganador del certamen fue Robert Streb con una tarjeta de -19.

Acorde a lo consignado por Emol, "Joaco" logró 21 birdies y un águila que consiguió, por lo que este hecho junto a la bolsa de ganancias que consiguió, alcanzó un total de 136.450 dólares para la campaña, siendo aproximadamente en pesos chilenos 103 millones.

Cabe mencionar que Niemann creó además un GoFundMe para recaudar dinero e ir en ayuda de Rafita.

"Rafita tiene toda su vida por delante y ninguna ayuda es pequeña, por eso he creado un go fund me. Tu apoyo es importante!", señaló el golfista en su cuenta de Instagram.