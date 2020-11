Gustavo Quinteros resignado: "Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir"

Los ánimos no son los mejores en Colo Colo, que este miércoles recibe a Curicó Unido con la obligación de sumar para salir del fondo de la tabla. En la previa del encuentro, Gustavo Quinteros asistió a conferencia de prensa, donde lamentó la falta de fichajes.

"(Pablo) Solari no es refuerzo, es incorporación juvenil a futuro. Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir. Ojalá que (Ignacio) Jara termine de arreglar en estos días y pueda llegar", lanzó el entrenador del "Cacique". "Contábamos con dos refuerzos y no se pudo dar. Uno arregló en México y otro no salió del club. A mí me consta que el club hizo todos los esfuerzos y los jugadores eligieron otro lugar o no pudieron salir", matizó luego.



El argentino-boliviano también manifestó su desazón por la gran cantidad de lesionados, el último, Esteban Paredes, quien se perderá el resto del torneo. "Las lesiones siguen siendo nuestro peor adversario, hemos perdido muchos jugadores importantes y todavía no terminamos de recuperar a otros. Ojalá que esta mala racha termine pronto", pidió.

Photosport

El DT se refirió en particular a Nicolás Blandi. "Venía con una lesión muscular de la que se resintió. Ahora se recuperó y entrenó bien. No está para 90 minutos, pero estoy seguro de que lo vamos a poder usar en este partido", avisó.