Arturo Vidal vuelve a sufrir ante el Real Madrid: simulación, reclamo y roja a los 33 minutos

Una jornada para el olvido. Arturo Vidal fue expulsado a los 33 minutos de juego en el encuentro entre el Inter de Milán y Real Madrid en Italia, por la fase de grupos de la Champions League 2020-2021.

En una jugada de ataque del Inter, el mediocampista apareció en el área con balón dominado y tras ser acechado por Luka Modric y Rapahel Varane, cayó sobre el césped y reclamó penal en favor de su equipo.

La acción del partido siguió, pero cuando el balón abandonó el campo de juego, los jugadores del Inter, incluido un vehemente Arturo Vidal, encararon al árbitro inglés Anthony Taylor.

En ese contexto, el juez le mostró la primera amarilla a Arturo Vidal. Frente a dicha amonestación, el seleccionado nacional reaccionó con mayor ofuscación y volvió a encarar a Taylor.

Ante la nueva arremetida del chileno, el árbitro mostró la segunda amarilla y, consecuentemente, la tarjeta roja. Tercera expulsión de Vidal en Champions League y la segunda enfrentando al Real Madrid (la otra fue jugando por el Bayern Munich).

#InterReal ~ #UCL

لقطة سقوط فيدال !! 🎥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @BASAMGOAL_ pic.twitter.com/b0LkCq1vOb

— 😂بسام اسرع واحد بالحارة (@GOAL0022) November 25, 2020