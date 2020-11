La última entrevista de Maradona: "Fui y soy muy feliz"

Había cumplido en 2020 sus 60 años y en este contexto, Diego Armando Maradona, y en ese marco le dio la que sería su última entrevista a Clarín.

El periodista del medio le pregunta al ídolo argentino, qué fue lo mejor y peor que le pasó en su vida y si se arrepiente de algo. Y esta fue la respuesta: "Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz".

Maradona: el mundo del fútbol llora su muerte en Twitter Conmocionado quedó el "planeta fútbol" con la partida a los 60 años del campeón del mundo en México 1986.

Y cuando el reportero le dice que pida un deseo de cumpleaños, Maradona dice que su deseo "es que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro Presidente va a poder sacarnos de este momento. Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país. Ese es mi deseo, ver a los argentinos felices, con trabajo y comiendo todos los días".