Mike Tyson, el insólito retorno de otro controvertido deportista

En días convulsionados para el deporte mundial, otra leyenda hace noticia. Uno que también ha tenido una vida controvertida y turbulenta fuera del terreno en el que se hizo famoso. De hecho, cuando el boxeador Mike Tyson y Diego Armando Maradona se conocieron, comulgaron, en su condición de atletas geniales y personalidades limítrofes fuera del ring y del verde césped.

El pugilista, como Diego, ha vivido de los excesos fuera del deporte. Por ello ha quebrado en lo financiero varias veces, producto de la vida que se permitió en su momento de mayor fama.

De hecho, el boxeador estadounidense se refirió en su cuenta de Twitter al fallecimiento del campeón mundial de fútbol en México 1986: "La Mano de Dios, Maradona, nos ha dejado. En el 86 ambos ganamos nuestros campeonatos. Solían compararnos. Era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Lo extrañaremos mucho".

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020